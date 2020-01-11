После его визитов в Европу там случались несчастные случаи

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Как сообщает Politeka.net, политолог Юрий Романенко на личной странице в Facebook обратил внимание на роковые несчастные случаи, которые происходили в Европе и Америке после того, как там побывал президент Украины Владимир Зеленский.

"Тенденция, однако. Поговорил с Макроном 12 апреля - сгорел Нотердам де Пари. Поговорил по телефону с Трампом - начался импичмент. Смотался в Оман - началась заваруха в Заливе. А султан Омана буквально несколько часов назад помер", - отметил Романенко, намекая на несчастные происшествия, которые якобы приносит Владимир Зеленский.

Кроме того, он сделал вывод, что Владимиру Зеленскому нужно чаще встречаться с Владимиром Путиным вдруг это подействует и на президента РФ.

Пользователи сети восприняли шутку Романенко на ура и принялись комментировать его пост с таким же юмором. Многие согласились, что пора отправить Зеленского в Москву, а другие комменторы припомнили несколько роковых происшествий, которые забыл упомянуть Романенко.

"Можно отпускать в Москву! С официальным визитом!", "Бедоносец", "То-то путин так долго петлял от встречи", "А Меркель, еле выжила)", "И госпожа Меркель дрожала "как осиновый лист". Что-то чувствовала пожалуй", "Встретился с Меркель и с тех пор ее начало трясти встретился с Санду ее отправили в отставку ", "Зеленского скоро тупо забанят и будут шарахатся от него как от чумы......там наверху народ очень суеверный", "Всадник апокалипсиса)".

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