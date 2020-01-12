Скандальный бывший президент Украины Виктор Янукович использует свою любовницу для того, чтобы «отжимать» землю у россиян

Сбежавший из Украины экс-президент вляпался в громкий скандал в России. Как стало известно OBOZREVATEL, политик, судя по всему затосковал по родине и своей роскошной резиденции – Межигорью.

Как выяснилось, Янукович начал гектарами скупать землю в Сочи, при помощи судов «отжимая» у местных жителей участок с озером в заповедной зоне.

Официальным покупателем земли значится сожительница экс-президента Любовь Полежай, которая при получении российского гражданства поменяла фамилию на Садыкова. При помощи суда ей удалось получить 1 га в Хостинском районе Сочи несмотря на протесты местных властей. Однако, этого оказалось мало: в данный момент Садыкова пытается прибрать к рукам еще 2,2 га земли в селе Прогресс под Сочи.

Местные чиновники категорически против продажи земли, ведь речь идет о заповеднике. По правилам на указанном участке нельзя строить дом и использовать землю для сельскохозяйственных работ, а сожительница Януковича планирует именно последнее. Тем не менее суд снова встал на сторону Садыковой. Отмечается, что стоимость указанного участка составляет 3 миллиона долларов.

Известно, что у Януковича уже есть особняк под Сочи, который также создает проблемы местным жителям: люди жалуются, что из-за его строительства у них возникли перебои с водой.

Напомним, мы писали о том, что Виктор Янукович должен посетить теперешний Донбасс и Луганск. Такое мнение озвучил первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (2015-2017) Александр Харебин.

По его словам, интересно будет посмотреть, как люди на временно оккупированных территориях встретят беглого президента.

"Янукович должен вернуться в Донецк и Луганск. Я хочу посмотреть, как его там встретят и, как он будет рассказывать легитимный он или нелегитимный", - заключил он.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

Как сообщала Politeka, ликвидация Януковича: всплыла скандальная информация о снайперах, все решил один звонок.

Также Politeka писала, что Януковича зовут в Украину, но не для ареста: "Пусть расскажет, легитимный он или нет".