Соседи уже не знают, куда деваться от этой беды

Скандальный бывший президент Украины Виктор Янукович угодил в скандал в России из-за строительства нового «Межигорья»

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Мы пообщались с местными жителями в соцсетях, которые просто в шоке от происходящего. «Там ровное место, озеро, природа и особо ценные земли. Там выращивали чай, фундук. Теперь заповедники отдают под застройку", – рассказывает местный житель Игорь. По его словам, раньше в этих местах был фруктовый сад, который также вырубили для строительства коттеджей», - говорится в сообщении.

При этом местные жители утверждают, что территорию Янукович захватывает целыми гектарами. Из-за этого в городе уже невозможно спокойно провести даже похороны.

«….когда похороны проходят, там не разъехаться – дорога-то узкая», - подчеркивается в тексте сообщения.

Более того, местные жители также показали новое «Межигорье» Януковича, которое уже построено. В процессе, рассказывают они, наблюдались серьезные проблемы с водой: ее постоянно отключали.

Как сообщалось ранее, экс-президент Украины Виктор Янукович должен посетить теперешний Донбасс и Луганск.

Такое мнение озвучил первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (2015-2017) Александр Харебин (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давайте скажем прямо - майданы свойственны не только Украине. Мы видим ситуацию в Гонконге, мы видим ситуацию в Румынии, когда народ выбрал свой путь развития, тем путем, который он считал нужным. До момента пока народ не стали расстреливать - это было мирное собрание, которое противостояло вооруженным подразделениям, которым отдавал приказы тот человек, который сейчас сидит в Ростове", - отметил Харебин.

Напомним, у Зеленского раскрыли три главных вопроса для встречи с Путиным

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