Украинские депутаты будут получать более 100 тысяч гривен в месяц

С первого января 2020 года депутатам повысят зарплату в 2,5 раза. Об этом сообщил экс-вице премьер Украины Павел Розенко в социальных сетях, передает Politeka.

Журналист Андрей Павловский отмечает, что депутаты в последнее время жаловались, что денег им мало платят. Чистый доход их составлял 32 тысячи гривен. Также они получали на выплату помощникам и исполнение своих полномочий 76 тысяч гривен. Есть и компенсации на аренду жилья до 20 тысяч гривен и расходы на проезд, до 7 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что Министр культуры Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму свыше двух миллионов гривен.

Так министр Владимир Бородянский 6 января 2020 года задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн. Это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук на предыдущем месте работы в среднем за месяц получал 164 000 грн. С 2004 года он работал на телеканале СТБ и в объединенном медиа-бизнесе - "Старлайт Медиа".

20 декабря Максимчук задекларировал получение в Министерстве зарплаты 16 декабря в размере 157 051 грн. А 28 декабря чиновник заполнил новую форму о получении 27 декабря второй части зарплаты - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.

Сообщалось, что нардеп из фракции «Слуга народа» Оксана Дмитриева, известная своей любовью к роскошным аксессуарам, засветила новую сумочку.

При этом отмечается, что Дмитриева пришла в Раду из бизнеса. Она родом из Днепропетровска, но в Киеве живет уже больше 10 лет.

До политики работала стоматологом, была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание "Женщина третьего тысячелетия", а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.

Журналисты разглядели в руках у депутата Дмитриевой сумку Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана.

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