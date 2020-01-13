Так сложилось, что Украине достался опасный сосед, который ни перед чем не остановится, но президент Украины Владимир Зеленский этого к сожалению совсем не понимает

Российская Федерация продолжит "таранить" Украину, ведь у них есть собственные стратегические цели, которые страна-агрессор не оставит. На пути стратегического успеха России стоит сейчас лишь Украина.

Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович в интервью Апостроф.

Он высказал мнение, что ничего не сможет угомонить россиян: ни стена со рвом, ни приглашение миротворцев на Донбасс. Ко всему прочему, эксперт напомнил, что современные войны ведутся долго. В пример он привел Израиль, который возится с Ливаном еще с 1977 года.

Поэтому и военный конфликт между Украиной и Россией будет происходить долго.

"Пограничная война ЮАР с Анголой шла с 1966 по 1989, а потом это противостояние переросло в гражданскую войну в Анголе по 2009 год. Из этого все можно сделать вывод, что история украино-российского противостояние в данном формате на десятки лет, в чем мы не хотим признаться", - утверждает Арестович.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день минимальная цель состоит в том, чтобы востановить новый "СССР-2".

"Нормальные государственные деятели строили бы свою политику, исходя из этих вражеских целей соседей, но у нас никто так не мыслит", - с сожалением резюмировал Арестович.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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