Росіяни за наказом МО РФ проводять перегруповування сил і засобів, а також зміцнення позицій на Донбасі, причому техніку і людей завозять в основному в нічний час

Про це повідомляє телеграм-канал "Вільнодумець" з посиланням на власні джерела.

За інформацією автора, ще перед зустріччю «нормандської четвірки», коли в трьох місцях тривало розведення військ, у «ДНР» місцеві «силовики» отримали розпорядження бути на казарменому становищі.

З настанням нового року воно не тільки залишилося, але й 6 січня надійшло розпорядження про його продовження на невизначений час. Місцевому населенню це мотивували «необхідністю забезпечення порядку і безпеки на період триваючих свят». Однак, справжня причина криється зовсім у іншому.

«Продовження казарменого положення, підвищені заходи безпеки, комендантська година, посилене полювання за «диверсантами з українськими паспортами і на авто з українськими номерами» – все це заходи прикриття для проведення Першим Армійським корпусом РФ прихованого перекидання додаткової кількості російських військ і важкої техніки на лінію зіткнення», – йдеться у повідомленні.

Як вже говорилося вище, вся активність відбувається вночі, щоб ніхто не заважав. Тому на дорогах усюди місцева «міліція». З цієї ж причини кілька разів окупанти вже не пропустили на територію ОРДЛО представників ОБСЄ.

«Напевно, саме так В. Путін готує реінтеграцію ОРДЛО в Україну? А про що тоді домовлялися в Мінську і Парижі? Де розведення військ, якщо їх кількість істотно збільшилася? Може, Росія помилилася і не в ту сторону розводить війська? ЧИ російські десантники знову заблукали? Ні, все йде за планом Путіна щодо відновлення СРСР. Але нам-то ніяка різниця!», – резюмує автор.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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