Андрей Пальчевский не исключил версии взрыва на борту украинского «Боинга 737», который потерпел крушение в Иране
Как сообщает Politeka, известный украинский ведущий и политический эксперт в новом видеообращении на своей странице в Фейсбук прокомментировал тему крушения украинского самолета в Иране, в которой погибли 176 человек (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, что в СМИ набирает популярность версия взрыва на борту самолета или его столкновения с ракетой или другим летательным аппаратом.
Пальчевский отметил, что имеет большой опыт полетов, в том числе и за штурвалом, поэтому может представить, что происходило на борту самолета в момент ЧП. Эксперт подчеркнул, что в случае возгорания двигателя пилоты успели бы сообщить об этом диспетчерам.
По мнению Пальчевского, более правдоподобной версией выглядит взрыв на борту самолета.
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«А вот представить, что это была преднамеренная акция, я очень даже могу. Особенно не с точки зрения ракеты, а с точки зрения взрывного устройства, которое находилось на борту. Во-первых, началась война с Ираном», - подчеркнул ведущий.
Второй версией он назвал преднамеренную ликвидацию некоего особо важного пассажира. Пальчевский напомнил, что накануне трагедии с Боингом иранцы обстреляли американские военные базы, в связи с чем многие опасались ответного удара.
«Появилась еще одна версия, что на борту мог лететь кто-то очень важный, и разведки других стран могли поработать. Например, якобы случайно вспоминали, что в течение последних 10 лет четыре физика-ядерщика иранских были уничтожены. Это приписывается одной из разведок соседей Ирана», - рассказал Пальчевский.
Он добавил, что для предотвращения подобной трагедии требуется профессиональная работа украинской разведки.
«И еще хочется сказать: какого черта самолет полетел так, как будто ничего не происходило накануне? Может быть стоило принять меры?», - подытожил эксперт.
Напомним, Пальчевский прокомментировал крушение украинского Боинга.
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