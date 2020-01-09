Андрей Пальчевский не исключил версии взрыва на борту украинского «Боинга 737», который потерпел крушение в Иране

Как сообщает Politeka, известный украинский ведущий и политический эксперт в новом видеообращении на своей странице в Фейсбук прокомментировал тему крушения украинского самолета в Иране, в которой погибли 176 человек (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, что в СМИ набирает популярность версия взрыва на борту самолета или его столкновения с ракетой или другим летательным аппаратом.

Пальчевский отметил, что имеет большой опыт полетов, в том числе и за штурвалом, поэтому может представить, что происходило на борту самолета в момент ЧП. Эксперт подчеркнул, что в случае возгорания двигателя пилоты успели бы сообщить об этом диспетчерам.

По мнению Пальчевского, более правдоподобной версией выглядит взрыв на борту самолета.

«А вот представить, что это была преднамеренная акция, я очень даже могу. Особенно не с точки зрения ракеты, а с точки зрения взрывного устройства, которое находилось на борту. Во-первых, началась война с Ираном», - подчеркнул ведущий.

Второй версией он назвал преднамеренную ликвидацию некоего особо важного пассажира. Пальчевский напомнил, что накануне трагедии с Боингом иранцы обстреляли американские военные базы, в связи с чем многие опасались ответного удара.

«Появилась еще одна версия, что на борту мог лететь кто-то очень важный, и разведки других стран могли поработать. Например, якобы случайно вспоминали, что в течение последних 10 лет четыре физика-ядерщика иранских были уничтожены. Это приписывается одной из разведок соседей Ирана», - рассказал Пальчевский.

Он добавил, что для предотвращения подобной трагедии требуется профессиональная работа украинской разведки.

«И еще хочется сказать: какого черта самолет полетел так, как будто ничего не происходило накануне? Может быть стоило принять меры?», - подытожил эксперт.

перед вылетом.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 9. Januar 2020

Напомним, Пальчевский прокомментировал крушение украинского Боинга.

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