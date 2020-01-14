Для Украины очень важно не только понять эту игру, но и принять в ней участие

В большой политике нет никакой морали, там есть только лишь целесообразность, а также интересы той или иной страны

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил в своем блоге Facebook украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар.

Он выразил мнение, что любую трагедию в большой политике можна использовать для достижения собственных целей.

По словам Пекара, на сегодняшний день именно на Ближнем Востоке идет большая игра в политику, игра направлена на изменение политической ситуации в Иране и регионе. В то же самое время страны западного мира уже давно потеряли терпение из-за имперских амбиций иранского руководства. В то время, как Запад будет делать все возможное, чтобы решить проблему с Ближнем Востоком, Украине тоже важно понять происходящие процессы.

"Международное сообщество, вместо прямого давления, постарается расколоть Иран изнутри. Для Украины очень важно не только понять эту игру, но и принять в ней участие на одной стороне со своими союзниками", - пишет Валерий Пекар.

Он уверен, что Украина просто не может быть нейтральной в сложившейся ситуации, времена нейтралитета уже прошли.

"Поэтому Украине нужно как можно быстрее попасть под защиту НАТО. Однако проблема в том, что странам, не имеющим собственной разведки и дипломатической службы, никто не предлагают свою защиту. Такие государства просто обречены быть не просто пешкой, а клеточкой на доске для игры, своего рода буферной зоной", - резюмировал Валерий Пекар.

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