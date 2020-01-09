Близький Схід має для Сполучених Штатів куди більш важливе значення, ніж Україна

Таку думку висловив відомий український журналіст Віталій Портніков на сторінках видання Новини України – From-UA.

У той же самий час, коли США не цікаві проблеми пострадянського простору, Ірану все ще цікава співпраця з Російською Федерацією. Адже тільки Володимир Путін є реальним союзником Ірану.

На думку Портнікова, все ще залишається відкритим питання про те, яку тактику використає Дональд Трамп. Він не захоче відкрито конфліктувати з Близьким Сходом, адже наближаються вибори в США, а його дії можуть підірвати його шанси на переобрання на другий термін.

«Цілком імовірно, що Трамп просто захоче вийти з цього конфлікту, звернувшись за допомогою до російського президента як до «останнього друга Ірану»», - вважає Портников.

Він стверджує, що у всьому цьому хаосі, Україна просто відсунеться навіть не на другий, а на третій план. Крім того, і Білорусь, якій загрожує інтеграція з РФ, нікому не буде потрібна.

Може початися розмін між Трампом і Путіним: США не заважає РФ, а РФ допомагає США в конфлікті з Іраном. Портніков зазначає, що це можна назвати справжньою угодою, про просування якої легко може задуматися президент США Дональд Трамп.



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