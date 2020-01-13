Російська Федерація може почати активну військову операцію на узбережжях Чорного і Азовського морів в 2020 році, крім того, річка Дунай може стати ще одним центром військової операції

До всього іншого, в цих місцях може відбутися висадка російського десанту. Таку думку озвучив експерт Андрій Клименко для видання Black Sea News. Він вважає, що небезпечним періодом для України стане час, коли РФ буде святкувати 75-річчя перемоги у часи Другої світової війни.

Клименко також висловив думку, що РФ в 2020 році продовжить блокувати будь-який рух українських кораблів. Для цього вони будуть вигадувати різні приводи, щоб не пустити українські кораблі в Керченську протоку.

Експерт пояснив такі дії РФ тим, що окупантам необхідно забезпечити секретність військових перевезень в окупований Крим.

"Ми майже впевнені в тому, що Азовська криза – це було "тренування". У 2020 році подальших дій РФ щодо створення перешкод судноплавству в українські порти потрібно очікувати не тільки в Азовському, але і в Чорному морі", – зазначив Клименко.

Експерт стверджує, що РФ почне діяти з обкатаним "азовським сценарієм", зупиняючи кораблі, які будуть йти з портів або в порти Одеси, Миколаєва і Херсона.

До всього іншого, Клименко переконаний, що проти України буде застосований один з методів для перешкод судноплавству, який полягає в тому, щоб пояснити закриття вод через навчання Російської Федерації із застосуванням бойової стрільби.

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