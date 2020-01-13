Так склалося, що Україні дістався небезпечний сусід, який ні перед чим не зупиниться, але президент України Володимир Зеленський цього на жаль зовсім не розуміє

Російська Федерація продовжить "таранити" Україну, адже у них є власні стратегічні цілі, які країна-агресор не залишить. На шляху стратегічного успіху Росії стоїть зараз лише Україна.

Таку думку висловив політичний та військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю Апостроф.

Він висловив думку, що нічого не зможе вгамувати росіян: ні стіна з ровом, ні запрошення миротворців на Донбас. До всього іншого, експерт нагадав, що сучасні війни ведуться довго. У приклад він привів Ізраїль, який возиться з Ліваном ще з 1977 року.

Тому і військовий конфлікт між Україною і Росією буде відбуватися довго.

"Прикордонна війна ПАР з Анголою йшла з 1966 по 1989, а потім це протистояння переросло в громадянську війну в Анголі за 2009 рік. З цього можна зробити висновок, що історія українсько-російського протистояння в даному форматі на десятки років, в чому ми не хочемо зізнатися", - стверджує Арестович.

Експерт підкреслив, що на сьогоднішній день мінімальна мета полягає в тому, щоб встановити новий "СРСР-2".

"Нормальні державні діячі будували б свою політику, виходячи з цих ворожих цілей сусідів, але у нас ніхто не мислить", - з жалем резюмував Арестович.

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