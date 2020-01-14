Этим странам уже направили письма с коммерческими предложениями

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему поставок нефти, альтернативных российским

После совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, первый вице-премьер-министр Дмитрий Крутой отметил, что они продолжают искать альтернативу российской нефти.

Он перечислил страны, которые рассматривает правительство Беларуси. В частности в перечень вошли Польша, Украина, Азербайджан, Казахстан и страны Балтии.

Этим странам уже направили письма с коммерческими предложениями.

Как известно, нефтяной кризис в Беларуси начался с середины декабря, когда выяснилось, что Минск и Москва не могут заключить сделку относительно новых поставок из-за высокой стоимости нефти. В то же самое время, Крутой пояснил, что Беларусь не собирается платить российским компаниям больше, чем того требует ценовой рынок.

Вице-премьер-министр Дмитрий Крутой уверяет, что уже совсем скоро станет известным ответ тех стран, которым было послано письмо с коммерческим предложением: Польша, Украина , Азербайджан, Казахстан и страны Балтии.

Ко всему прочему, он отметил, что Российская Федерация не собирается идти на уступки на счет поставок нефти, а также обновленного договора на транзит нефти в европейские страны.



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