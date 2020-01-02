У Владимира Путина есть две стратегии по быстрому захвату Беларуси

Об этом в эфире Эха Москвы рассказал аналитик Сергей Алексашенко.

По его словам, сегодня РФ может захватить Беларусь по крымскому или сценарию Александра Лукашенко, который недавно пригрозил Москве реакцией Запада и НАТО на насильственную «интеграцию».

В таком случае, как рассказывает аналитик, Александру Лукашенко придется как-то договариваться с Кремлем.

«В его интервью несколько раз звучало: я понимаю, что у нас веса не равные, но тем не менее я хочу с уважением, чтобы вы меня любили, какой я есть. Чтобы по взаимному согласию», — заявил Алексашенко, не исключив «интеграцию» Беларуси по крымскому сценарию.

Он также отметил, что на быструю оккупацию Беларуси не нужно никакого одобрения от Александра Лукашенко и операция будет напоминать события в Крыму в 2014 году.

«Почему нет? Трактористы из Смоленска, из Брянской области заедут туда, в местном военторге что-то закупят — и интегрируют Беларусь по крымскому сценарию. Никакого согласия ни от президента Белоруссии, ни от парламента Белоруссии нет. От парламента Белоруссии потребуется, потому что там встанут автоматчики, как в Крыму, снайперы, и под дулами автомата члены парламента проголосуют, как надо, объявят референдум, который тоже посчитают правильно», — объяснил эксперт свою точку зрения.

Что же касается особого второго варианта — как-то договориться, — то, по словам Алексашенко, российские власти может не устраивать позиция Лукашенко, который настаивает на «одинаковости», но его логика прозрачна и понятна.

«Он говорит: окей, ребята, интеграция — значит у нас все одинаково, не должно быть разницы между нами. Чтобы законы были одинаковыми, суды одинаковы, органы безопасности работали одинаково. Чтобы у нас вообще все-все было одинаково. Тогда и цены на первичные энергоресурсы тоже должны быть одинаковыми», — резюмировал аналитик в эфире радиостанции.

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