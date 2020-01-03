С 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси

Во время последней встречи 20 декабря президенты Белоруси и России не смогли договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

Как передает Politeka cо ссылкой на белорусские СМИ, в сентябре Лукашенко уже грозился перекрыть России транзит нефти, если она будет продавливать свою цену на нефть.

Пока что нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре работают в штатном режиме и на существующих запасах смогут продержаться еще около двух недель.

Такой шаг со стороны Путина, очень недовольного несговорчивостью Лукашенко, уже нашел свое отображение в карикатурах. Так, Сергей Елкин изобразил сердитого президента Лукашенко, который спрятался от главы РФ, а тот зовет его к себе, стоя рядом с бочкой нефти.

"Беларус! Иди к нам сдаваться! Мы дадим тебе бочку нефти!", – гласит подпись.

На другой карикатуре Лукашенко заглядывает в нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть шла в Беларусь и Европу.

Нефтепровод "Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Лукашенко уже пообещал, что найдет альтернативу российской нефти, но как будут развиваться события дальше, и кто кого победит, скоро станет известно.

В комментариях по поводу выходки Путина разгорелась целая дискуссия. Одни уверены, что таким образом он «приглашает» Беларусь в «братские объятья», и ей никуда не деться, другие же уверены: после этого ни о каком Союзном государстве речи быть не может.

«Батька молодец: спровоцировал Вована на прекращение поставок нефти. Теперь не может быть и речи о присоединении. Нефть получит из ЕС. Начнет В. войну - получит по полной», «Конечно, упырь упыря видит издалека. Лукашенко хитрож**ый упырь, а Путин упырь гопник», «Блеф Лукашенко не удался..(!)..не надо было заигрывать с Кремлём..!», «Россия не умеет располагать кого-либо, к любви и дружбе. Она умеет только покупать любовь, принуждать шантажом и брать силой. Этим и гордится», «Следующий шаг – это покинуть таёжный союз», – пишут пользователи.

Напомним, у Путина сообщили о новой победе над Украиной.

Как писала Politeka, Россия готовит реванш за крупнейшую катастрофу века.

Также Politeka писала, что Лукашенко засекли с эффектной брюнеткой.