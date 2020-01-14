Глава Министерства юстиции Денис Малюська оскандалился неимоверно большой премией, которой позавидуют все

Об этом сообщают «Украинские новости».

Так, за три месяца чиновник выписал себе премий на сумму в 194 400 гривен. В октябре 2019 Малюська выписал себе 56 тысяч премии, в ноябре – 67,2 тысячи гривен. Столько же он получил в декабре.

Уточняется, что оклад чиновника составляет 16 тысяч гривен. Другими словами, его премия превышает оклад в 11,9 раз.

Более того, заработная плата за декабрь Малюська составила 226 тысяч гривен. Его заместители получили от 90 до 153 тысяч гривен.

Именно этот министр жаловался журналистам, что получает маленький оклад.

«Некоторое время мне моих сбережений с прошлой работы хватит, но это вечно точно не продлится. У меня семья, расходы. И заработная плата, не только у меня, а и у многих работников в сфере юстиции, она не является адекватной реалиям. Она немножко непропорционально распределена. Мой оклад это 16 тысяч гривен, слава богу, что последний месяц есть небольшие премии, которые позволяют ее немного увеличить», - отмечал он.

За эти деньги, по словам Малюська, сложно содержать семью с четырьмя детьми в Киеве.

Как сообщалось ранее, Мосийчук считает, что Малюська является одним из кандидатов на уход со своей должности.

"Есть такой министр юстиций Денис Малюська у которого под юрисдикцией места лишения свободы. За последние пятнадцать дней произошло пять бунтов. Если мне сказали, что такое произойдет в 25 колонии Харькова, то я б не поверил. Человек фотографируется сидя на столе с ногами, а в это время происходят бунты в местах лишения свободы", - отмечает он.

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