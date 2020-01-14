Глава Министерства юстиции Денис Малюська оскандалился неимоверно большой премией, которой позавидуют все
Об этом сообщают «Украинские новости».
Так, за три месяца чиновник выписал себе премий на сумму в 194 400 гривен. В октябре 2019 Малюська выписал себе 56 тысяч премии, в ноябре – 67,2 тысячи гривен. Столько же он получил в декабре.
Уточняется, что оклад чиновника составляет 16 тысяч гривен. Другими словами, его премия превышает оклад в 11,9 раз.
Более того, заработная плата за декабрь Малюська составила 226 тысяч гривен. Его заместители получили от 90 до 153 тысяч гривен.
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Именно этот министр жаловался журналистам, что получает маленький оклад.
«Некоторое время мне моих сбережений с прошлой работы хватит, но это вечно точно не продлится. У меня семья, расходы. И заработная плата, не только у меня, а и у многих работников в сфере юстиции, она не является адекватной реалиям. Она немножко непропорционально распределена. Мой оклад это 16 тысяч гривен, слава богу, что последний месяц есть небольшие премии, которые позволяют ее немного увеличить», - отмечал он.
За эти деньги, по словам Малюська, сложно содержать семью с четырьмя детьми в Киеве.
Как сообщалось ранее, Мосийчук считает, что Малюська является одним из кандидатов на уход со своей должности.
"Есть такой министр юстиций Денис Малюська у которого под юрисдикцией места лишения свободы. За последние пятнадцать дней произошло пять бунтов. Если мне сказали, что такое произойдет в 25 колонии Харькова, то я б не поверил. Человек фотографируется сидя на столе с ногами, а в это время происходят бунты в местах лишения свободы", - отмечает он.
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