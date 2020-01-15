Слуга народа Жан Беленюк попался за перекусом прямо на заседании Верховной Рады

Ни для кого не секрет, что нардепы в стенах парламента заняты далеко не только работой. Представители разных партий неоднократно попадали в объективы камер из-за своих странных занятий во время заседаний.

На этот раз отличился депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк. Как сообщает Politeka, соответствующим видео на своей странице в Фейсбук поделился журналист Александр Гончаров (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он опубликовал кадры, на которых Беленюк ест орешки, сидя в парламенте. При этом нардеп не забывает делиться и со своей соседкой.

«Детская загадка:

Не мышь и не птица,

Орешки грызет

И в Раде гнездится

PS: любое совпадение персонажей загадки с видео прошу считать случайным!», - с иронией подписал видео Гончаров.

Украинцы тут же отреагировали на новое видео.

«Спортивное питание», «капец тебе) чемпион тебя там закопает», «Мне понравилось как в конце шелуху с брюк на пол струсил», «Ох уж эти голодающие. Позорище», «Крайняя заинтересованность в законодательном процессе», «Молодец - с подругой поделился!», «Я в лесу без всякой спешки ем полезные орешки :) а вообще - он же спортсмен, дробное питание и все такое. Ну йисть людына, ну не шаурму же?))) А кто-то еще, помнится, из "зеленских" в носках по сессионному залу гулял. Небывалый разгул либерализма», - пишут люди.

Напомним, ранее мы сообщали, что двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал трагедию с украинским самолетом Boeing 737.

Спортсмен принес соболезнования родным и близким погибших, заявив, что сам не один раз летал злосчастным рейсом PS752 "МАУ". Об этом Беленюк написал на своей личной странице в Фейсбук.

"Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое её мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Беленюк.

[embed]https://www.facebook.com/100001313440343/videos/2607071659346590/?__xts__

Напомним, Беленюк ошеломил признанием о крушении самолета МАУ в Иране: "На этом рейсе я...".

Как сообщала Politeka, голодные слуги народа выдали подробности скандального корпоратива.

Также Politeka писала, что Ляшко напугал слуг народа, соратник Зеленского решил дать отпор.