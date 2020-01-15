В подробности не стали вдаваться, чтобы объяснить, чего именно не выполняет Украина

В РФ Украину обвинили, что она якобы не выполняет положения Минских соглашений по Донбассу

Такое скандальное заявление прозвучало от заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Он отметил, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что позиция Евросоюза достаточно прозаична. Она заключается в том, что весть комплекс отношений между Российской Федерацией и ЕС "подвешен" на полном выполнении Минских соглашений.

В этом контексте он заключил, что Киев якобы не выполняет этих соглашений.

"Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", – высказался российский дипломат.

При этом он не вдавался в подробности и не стал объяснять, что же именно не выполняет Украина.

Грушко указал на то, что ЕС сообщили Российской Федерации, что могут начать общаться с Россией только по тем темам, которые могут интересовать Евросоюз.

"Естественно, мы тоже придерживаемся такого подхода. Если Евросоюз исходит из этого, то мы тоже будем говорить только по вопросам, которые нас интересуют", – отметил он.

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.

Единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.

Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".