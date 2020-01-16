Будущий премьер-министр России Михаил Мишустин, которого выбрал для этой должности Владимир Путин, попал в список базы "Миротворец"
Так сайт оперативно отреагировал на решение Владимира Путина назначить Мишустина новым главой российского правительства. Внесли его в базу сразу же 15 января.
При этом на сайте говорится, что Мишустин является российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.
В частности, 29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию во временно оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".
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Напомним, в среду, 15 января, российский Кабмин в полном составе ушел в отставку. Об этом объявил его глава Дмитрий Медведев после разговора с президентом РФ.
Уже вечером Путин предложил кандидатуру на пост нового главы правительства. Он хочет поручить эту должность главе Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаилу Мишустину.
Мишустин родился в 1966 году в Москве. Он окончил Московский станкоинструментальный институт. На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году, когда его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. Позже он стал заместителем руководителя службы, которую в последствии переименовали в Министерство по налогам и сборам. Таким образом Мишустин стал заместителем министра.
Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".
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