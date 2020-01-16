Президент Украины Владимир Зеленский после скандала с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука встретился с заместителями председателя фракции политической партии «Слуг народа»

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте президента. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации.

В сообщении пресс-службы президента отмечается, что развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами. Зеленский и верхушка "Слуги нанарода" пришли ко всеобщему мнению, что внесение изменений в Конституцию будет в дальнейшем обсуждаться, включая консультации представителей всех сторон.

Глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.

К слову, в глаза бросается, что Зеленский предстал в окружении однопартийцев в небритом виде. Гаранту было из-за чего переживать в последнее время.

Как известно, в среду, 15 января, в сеть слили аудиозапись прослушки из кабинета Гончарука. Премьер вел совещание по поводу курса гривны и экономики страны в целом. Гончарук высказал мнение, что Зеленский "слаб" в вопросах экономики, также топ-чиновник признался и в своей беспомощности.

"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов", - говорит на записи Гончарук.

После кассетного скандала премьер прокомментировал, что против президента и его команды "ведется сильная работа". Однако, его "не запугать" и он продолжит "бороться с коррупцией".

По словам Гончарука, курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума, составив $25 млрд.