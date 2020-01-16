Украине необходимо заняться своей морской безопасностью, пока не стало слишком поздно, что-то менять

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление, которое может указывать на то, что существует реальная угроза безопасности Украины

Такое мнение озвучил в интервью Главкому бывший премьер-министр, экс-представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

Напомним, что Евгений Марчук говорит о заявлении президента России Владимира Путина, когда он назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

По мнению эксперта это серьезный сигнал для Украины, реальная угроза на которую необходимо обратить свое внимание. Он считает, что президент Украины должен отреагировать на слова президента РФ.

"Понимаю, что ему не хотелось заострять отношения с Путиным, чтобы не сорвать обмен заложниками и следующую встречу в нормандском формате. Но есть обстоятельства, когда не реагировать нельзя. Потому что молчание воспринимается как твоя слабость", – отмечает Марчук.

На фоне заявления президента РФ, эксперт добавил, что Украине необходимо заняться своей морской безопасностью, пока не стало слишком поздно, что-то менять.

"Если перевести сказанные слова Путина на язык международного права то получается, что Россия планирует захватить еще часть территории Украины, и отрезать нас от Азовского и Черного морей", – пояснил он.

Марчук высказал мнение о том, что такими заявлениями Путин хочет приручить Запад, показав, что от угроз он вполне может перейти к активным действиям. И, если понадобиться, то он начнет действовать и в других странах мира.

"Я считаю, что это было серьезное реальное предупреждение со стороны Путина… Такими заявлениями президент Путин приучает и Запад, чтобы после очередной провокации против Украины напомнить западным лидерам, что он совсем недавно предупреждал, что он разбирается с Украиной", – подытожил Марчук.