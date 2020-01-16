Некомпетенстность депутатов и их непомерные аппетиты наносят непоправимый ущерб рейтингу президента Украины Владимира Зеленского

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал политтехнолог Михаил Подоляк, передает Politeka.

По его словам, сегодня во власти все хуже, чем могли себе представить даже очень опытные «политические психиатры», и наиболее ярко это проявилось в скандале с зарплатами чиновников, не просто большими, а астрономическими с точки зрения простого украинца.

«Особенно ярко на этом фоне смотрится министр Малюська, который плаксиво считает, что ему должны сейчас много платить. Потому что после увольнения его никто не возьмёт на работу). Ценнейший работник. Его обязательно нужно было делать министром юстиции. Идеально подходит для страны дураков... «Влиятельнейший» и полезнейший сотрудник Укроборонпрома Найем про свои 300 тысяч доп/доходов всерьёз так и даже с обидой рассуждает - «это же плата за волонтёрство ДО назначения»... Легендарный уже почтовик-неадекват) Смелянский несколько полноценных рабочих дней «полезно» провёл в фейсбучных баталиях, угрожая, оскорбляя и доказывая, что жлоб, при котором все рухнуло, должен получать много)...», – пишет он.

При этом, уверен Подоляк, эти люди никогда не поймут претензий общества. Более того, еще и обидятся на них.

«Очевидно, что ребята даже не хотят знать, что такое современная госслужба и каковы критерии успешности... Очевидно, что нынешний розовощекий призыв не видит вопиющего диссонанса между уровнем жизни в стране и уровнем резко увеличенного собственного довольствия...», – отмечает политтехнолог.

По его словам, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который попытался было оправдать непомерные аппетиты своих министров борьбой с коррупцией, вообще не имеет авторитета.

«Гончарук, к сожалению, идеальный пример человека, никогда и ничего в жизни не достигшего, но умело тягавшего за кем/то грязные портки в качестве «помощника». Разумеется, его слова и его pr-пятиминутки, что мертвому припарка)», – подчеркнул автор.

Эти люди не думают о том, как поднимать страну. Все их мысли о том, кому и сколько нужно бюджетных денег. И такое равнодушие к прямым обязанностям объясняется тем, что они абсолютно не переживают за свою репутацию. "Они ведь – никто". Страдают другие.

«Это наотмашь бьет по репутации только одного человека - президента Зеленского. Потому что общество должно поверить, что либо Зеленский привёл заведомо мародёрскую команду, которая тупо раздевает бюджет, либо он не имеет никакого влияния на этих ребят и не может внятно вломить идиотам и разогнать этот сладкий идиотский кружок...», – подытожил Подоляк.

кружок... «полезных идиотов») Все несколько хуже, чем могли представить себе самые прожжённые политические психиатры.... Gepostet von Михаил Подоляк am Mittwoch, 15. Januar 2020

Ранее мы писали, что в сети появилась запись людей, очень голоса на которой похожи на голос Гончарука и замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой. Стороны обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Гончарук в разговоре его назвал "тупым президентом".

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский после скандала с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука встретился с заместителями председателя фракции политической партии «Слуг народа»

Напомним, Зеленский неожиданно изменил возраст призывников, этого многие боялись.

Как сообщала Politeka, что Пальчевский объяснил, что происходит с курсом валют, и раскрыл роль Зеленского.

Также Politeka писала, что Гончарук признался во всем, появилась новая часть прослушки: «Ухандохали экономику, у нас нет планов».