Президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов до 2020 року на строкову службу

Про це повідомляє прес-служба президента.

Згідно з законом, на строкову службу вже з квітня цього року будуть закликати чоловіків з 18 до 27 років, придатних за станом здоров'я та які не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Заклики проходитимуть у квітні - червні (весняний) і у жовтні - грудні (осінній).

Також законом передбачено, що у квітні та жовтні 2020 року звільнять у запас військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти "Спеціаліст" або "Магістр" та вислужили встановлені строки. У квітні та жовтні в запас звільнять інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені терміни.

Цей указ набуде чинності з 1 березня 2020 року.

Нагадаємо, осінній призов в Україні закінчився 29 грудня 2019 року. Загалом вдалося закликати 15200 осіб, з яких 9 тисяч поповнили військові частини ЗСУ.

Зазначимо, український експерт Олексій Арестович раніше заявляв, що рішення прибрати строкову службу є величезною помилкою української влади.

Влада обіцяє замінити строковиків територіальною обороною, але тоді виникає розбіжність. У ТОЙ повинні йти вже підготовлені люди, а де їх брати, якщо не буде призову на службу. Для вирішення завдань повної мобілізації або територіальної оборони Україні не вистачить навченого резерву, навіть якщо вона збере всіх ветеранів АТО і контрактників.

В якості ще одного прикладу того, наскільки недалеким буде таке рішення для нас, Арестович приводить в приклад крихітну Швейцарію, де строкова служба є обов'язковою. Навіть сусідня Польща поступово нарощує свою армію. Ми ж, воююча країна, хочемо відмовитися від призову.

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