"Медведев был мягким и пушистым по сравнению с..."

Новоиспеченный глава правительства РФ Михаил Мишустин нарвался на жесткую критику в сети

Как передает Politeka.net, пользователи сравнивают Мишустина с его предшественником Дмитрием Медведевым. Часть россяин смеются с того, что президент Владимир Путин специально подбирает на эту должность "карликов" с медвежьими фамилиями. Другие же не на шутку переживают, ведь страна оказалась в руках у опытного налоговика, у которого к тому же трое сыновей, которых нужно обеспечить благами.

"Пастух Мишустин принялся стричь овец. Вы думали потепление? А нет... Размах дубинкой"

"Важный фактор: Мишустин увлекается хоккеем. Ещё важный фактор: Мишустин ростом не выше Путина. В современной России этих двух обстоятельств вполне достаточно для того, чтобы возглавить правительство"

"Похоже упырь Медведев был мягким и пушистым по сравнению с этим дояром"

"Поменял, блин, Медведева на Мишустина. По одним только фамилиям можно понять, что на что поменяно."

"Ещё он умеет выбивать деньги из полудохлой экономики. Корову надо меньше кормить и больше доить"

"Напоминает ситуацию: девушка идёт на двойное свидание и берет подругу пострашнее. Да волос поменьше у мишустина. На его фоне Путин вообще в одних плюсах"



"Ещё он не фотогеничен. На его фоне Путин - не такой уж и старый.))"

Ранее мы сообщали, 15 января 2020 правительство Медведева ушло в отставку. К вечеру того же дня Путин предоставил свою кандидатуру на должность премьер-министра. Им стал руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин. 16 января Госдума проголосовала ЗА утверждение Мишустина на посту главы правительства.

О Мишустине известно, что он начал карьеру налоговика в 1998 году, когда его назначили заместителем главы Госналогслужбы. Через десять лет, в 2008, Мишустин решил покинуть госслужбу (а за это время она также успел побыть начальником Роснедвижимости) и заняться бизнесом. Мишустин стал президентом группы компаний UFG (ОФГ Инвест).

В 2010 году Путин, который на то время возглавлял правительство, назначил Мишустина руководителем Федеральной налоговой службы.

Напомним, отставка правительства РФ получила неожиданный поворот: "как у Бори Березовского".

Как сообщала Politeka, отставка правительства РФ: кто станет преемником Путина на посту президента.