Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ

Как передает Politeka.net, в популярных российских телеграм-каналах появилось сообщение о, том что депутаты Госдумы одобрили кандидатуру, предложенную накануне президентом Владимиром Путиным. Таким образом, с 85% голосов народных избранников Мишустин возглавил правительство РФ.

Что известно о новоиспеченном премьере. Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Согласно официальной биографии, в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «системы автоматизированного проектирования». После этого остался в аспирантуре. Имеет научное звание доктора экономических наук.

В 1992—1995 годах был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В октябре 1993 года Мишустин вошел в число учредителей ЗАО Международный компьютерный клуб.

В августе 1998 года Мишустин был назначен заместителем главы Госналогслужбы.

С марта 1999 года по март 2004 года был заместителем министра Российской Федерации по налогам и сборам, сохранив должность при реорганизации налоговой службы в министерство.

С марта 2004 года по декабрь 2006 года Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость).

С января 2007 по февраль 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В феврале 2008 года Мишустин уволился с госдолжности, заявив, что его отставка была оговорена заранее.

В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG (ОФГ Инвест) — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

В феврале 2009 года Мишустин вошел в кадровый резерв президента России.

6 апреля 2010 года Путин, который на тот момент возглавлял правительство, назначил его руководителем Федеральной налоговой службы.

Напомним, в среду, 15 января, российский Кабмин в полном составе ушел в отставку. Об этом объявил его экс-глава Дмитрий Медведев после разговора с президентом РФ. Уже вечером Путин предложил кандидатуру на пост нового главы правительства - налоговика Мишустина.

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