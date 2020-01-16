"Эту власть нужно менять всю"

Юлия Тимошенко набросилась на Владимира Зеленского и его команду из-за их «абсолютной некомпетентности»

Как сообщает Politeka, нардеп и лидер партии «Батькивщина» отметилась провокационным заявлением о команде президента, комментируя скандал со сливом записей разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором глава Кабмина называет себя «профаном в экономике» и сомневается в умственных способностях Зеленского (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Тимошенко заявила, что этот разговор демонстрирует, что «кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне».

Нардеп также призвала немедленно сменить всю команду, находящуюся при власти.

«Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья – будут снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю – от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать», - заявила Тимошенко.

В своем заявлении лидер «Батькивщины» не пыталась сдерживать неприязнь к президенту и правительству.

«Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои «95 кварталы» и не отравляют жизнь в Украине», - добавила политик.

Отметим, что это не первый раз, когда Тимошенко позволяет себе унизительные высказывания в адрес президента. Так, в конце прошлого года политики крупно поругались по переписке в Фейсбук.

Это произошло после того, как Зеленский резко осадил Тимошенко на глазах у всей Украины. Так, комментируя желание лидера «Батькивщины» протолкнуть своих людей на «сладкие» места в правительстве, президент заявил:

«Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой хороший вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура. А знаете, почему? Потому, что сейчас ей просто не дают "сладенького""».

В ответ на это Тимошенко заявила:

«Хотелось бы поговорить с Вами, Владимир Александрович, про судьбу страны, но Вы выбрали иной тон… Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино».

Напомним, Зеленский вышел из себя и унизил Тимошенко: "сладкого не получит".

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