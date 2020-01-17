Согласовано новое разведение войск на Донбассе: подробности
Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств.
Всего обсуждали девять возможных для разведения участков.
Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".
В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.
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В результате было согласовано разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово".
Первый пошел: Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке
Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении.
Известно, что заявление министра об отставке уже передано Кабмину.
В нем Бабак пояснила свое решение об уходе тем, что «не справлялась и не делегировала полномочия».
При этом пока большинство нардепов «Слуги народа» не знает об увольнении Бабак. Ожидается, что соответствующую новость объявят 17 января на профильном комитете.
Отставка Гончарука: украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование, появилась петиция
Украинцы потребовали от Владимира Зеленского уволить Алексея Гончарука.
Скандал со слитой в сеть записью прослушки премьер-министра, на которой последний признает себя «профаном в экономике» и критикует умственные способности президента, продолжает оставаться главной темой для украинцев. Многие считают вещи, сказанные Гончаруком на записи, непростительными для главы правительства. В связи с этим все больше людей требуют отставки премьер-министра.
Украинцы решили взять ситуацию в свои руки и обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой уволить премьера.
Соответствующая петиция появилась на сайте Электронных петиций к президенту в четверг, 16 января.
Напомним, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.
Как сообщала Politeka, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев.
Также Politeka писала, что в «Слуге народа» рассказали, какие на самом деле отношения у Зеленского с Гончаруком.