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Согласовано новое разведение войск на Донбассе: подробности

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств.

Всего обсуждали девять возможных для разведения участков.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

В результате было согласовано разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово".

Первый пошел: Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении.

Известно, что заявление министра об отставке уже передано Кабмину.

В нем Бабак пояснила свое решение об уходе тем, что «не справлялась и не делегировала полномочия».

При этом пока большинство нардепов «Слуги народа» не знает об увольнении Бабак. Ожидается, что соответствующую новость объявят 17 января на профильном комитете.

Отставка Гончарука: украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование, появилась петиция

Украинцы потребовали от Владимира Зеленского уволить Алексея Гончарука.

Скандал со слитой в сеть записью прослушки премьер-министра, на которой последний признает себя «профаном в экономике» и критикует умственные способности президента, продолжает оставаться главной темой для украинцев. Многие считают вещи, сказанные Гончаруком на записи, непростительными для главы правительства. В связи с этим все больше людей требуют отставки премьер-министра.

Украинцы решили взять ситуацию в свои руки и обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой уволить премьера.

Соответствующая петиция появилась на сайте Электронных петиций к президенту в четверг, 16 января.

Напомним, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.

Как сообщала Politeka, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев.

Также Politeka писала, что в «Слуге народа» рассказали, какие на самом деле отношения у Зеленского с Гончаруком.