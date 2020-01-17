Договоренности достигнуты во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств на Донбассе

Об этом сообщает Нromadske со ссылкой на два источника в ТКГ.

Всего обсуждали девять возможных для разведения участков.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

В результате было согласовано разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово".

Отметим, по словам пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Также во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

Следующую встречу стороны запланировали на 29 января.

15 января, украинский президент провел телефонный разговор с канцлером Германии. Одной из тем беседы стала ситуация на Донбассе.

Зеленский заметил, что обеспокоен тем, что боевики не выполняют договоренности по «режиму тишины». Зеленский подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января.

Также украинский президент сообщил, что в Киеве определились с тремя дополнительными участками разведения сил на Донбассе.

Отметим, что на прошлой неделе Меркель побывала с визитом в Москве и встретилась с Владимиром Путиным.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на украинцев на Донбассе.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".