Скандал вокруг премьер-министра Алексея Гончарука поставил президента Украины Владимира Зеленского перед очень сложным выбором, последствия которого в любом случае будут тяжелыми

Пленочный скандал показал, что в окружении главы государства обострилась борьба за власть, поскольку все прекрасно понимают, что ситуация в Украине уходит из-под контроля и развивается в непонятном направлении.

Такое мнение в блоге для «Главреда» высказал политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

Несмотря на то, что рейтинг Зеленского пока высокий, в экономике все тревожно: курс гривны не прогнозирован, дыра в бюджете растет, уровень торговли стремительно катится вниз, местные элиты не в восторге от изменений по части децентрализации.

Из записей из кабинета Гончарука четко становится ясно только одно: финансово-экономический блок вообще не понимает, что происходит с экономикой. Это значит, что существует необходимость в переформатировании нынешнего правительства.

«Фактически, налицо политический кризис, который к весне будет только усугубляться. И реально по мере поступления проблемных вопросов, связанных с децентрализацией, Минскими соглашениями, законами о СМИ, кодексами о труде, скандалами с зарплатами напряженность в обществе растет», – отметил эксперт.

Параллельно стоит приватизация, деньги государства не экономятся, все надстройки и кормушки, которые высасывают деньги из казны, как были, так и остались.

Поэтому президенту придется принимать решение о дальнейшей судьбе правительства, тем более, что у Украины есть зависимость от внешних партнеров.

«Как минимум, у Зеленского есть два варианта. Первый – правительство идет в отставку, Гончарук добровольно пишет заявление и формируется полностью новый состав правительства. Второй – он оставляет Гончарука и меняет токсичных министров. И в этом случае Гончаруку понадобится серьезный супервайзер – мощный вице-премьер по экономическим вопросам, человек, который реально разбирается в экономике и финансах и сможет взять на себя диалог с МВФ, западными донорами и проведет приватизацию», – считает Октисюк.

Сейчас, по мнению автора, Украина напоминает паровоз, который заправили углем и который едет, пока есть запас хода. Однако стране и президенту нужен профессионал, который бы мог стать лидером реформ и принимать волевые решения. Необходим не просто технократ, а политический тяжеловес с пониманием ситуации.

«Но независимо от того, кто будет премьером, правительство явно будет переходным, так как не стоит исключать того, что уже летом Зеленский может распустить парламент», – подытожил эксперт.

Напомним, Арестович рассказал, чем обернется для Зеленского отставка Гончарука.

Как сообщала Politeka, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.

Также Politeka писала, что Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.