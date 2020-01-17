Президент Украины Владимир Зеленский станет соучастником преступления если не изменит экономический блок правительства с премьером Гончаруком
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил политический аналитик Александр Кочетков.
По его словам, в "слитых" разговорах премьера и тех, кто у нас заведует экономикой, признают, что в бюджете уже дыра в 50 млрд гривен, которая имеет тенденцию к расширению до 100 млрд гр.
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"То есть, страна движется к дефолту. Собеседники понимают, что это — невыплаты зарплат, пенсий, пособий и стипендий, сбои в банковской системе, что приведет к бунтам вкладчиков банков и социальному взрыву", - утверждает он.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что их волнует только, как убедительно напеть задающему правильные вопросы Зеленскому какую-то туфту.
"Втюхать президенту: то, что выглядит дерьмом, на самом деле шоколад. И что все хорошо, прекрасная маркиза, и можно и дальше обогащаться на пирамиде ОВГЗ и прочих схемах и выписывать себе заоблачные премии "за успехи в экономике". Вот это и есть настоящая беда, а не то, что бестолковый премьер считает президента пустоголовым", - отметил он.
По его словам, Владимир Зеленский должен перейти к радикальным действиям, иначе все закончится плачевно для Украины.
"Если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что "соросята" криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.
Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".
Спустя некоторое время Алексей Гончарук записал видеообращение, в котором оправдался за "слитую" в сеть прослушку. Он заявил, что против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа"
Также мы сообщали, что Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины.
Эту информацию глава Кабмина подтвердил в своем личном Facebook.
Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».
Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".
Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».