Президент Украины Владимир Зеленский станет соучастником преступления если не изменит экономический блок правительства с премьером Гончаруком

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, в "слитых" разговорах премьера и тех, кто у нас заведует экономикой, признают, что в бюджете уже дыра в 50 млрд гривен, которая имеет тенденцию к расширению до 100 млрд гр.

"То есть, страна движется к дефолту. Собеседники понимают, что это — невыплаты зарплат, пенсий, пособий и стипендий, сбои в банковской системе, что приведет к бунтам вкладчиков банков и социальному взрыву", - утверждает он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что их волнует только, как убедительно напеть задающему правильные вопросы Зеленскому какую-то туфту.

"Втюхать президенту: то, что выглядит дерьмом, на самом деле шоколад. И что все хорошо, прекрасная маркиза, и можно и дальше обогащаться на пирамиде ОВГЗ и прочих схемах и выписывать себе заоблачные премии "за успехи в экономике". Вот это и есть настоящая беда, а не то, что бестолковый премьер считает президента пустоголовым", - отметил он.

По его словам, Владимир Зеленский должен перейти к радикальным действиям, иначе все закончится плачевно для Украины.

"Если президент Зеленский в ближайшее время не поменяет экономический блок правительства с премьером Гончаруком во главе, то сам станет соучастником того, что "соросята" криминалом не считают. Потому что экономическая и социальная ситуация в стране действительно катится к катастрофе", - заключил он.