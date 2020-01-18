Президент Владимир Зеленский очень устал от игр между своей командой, и в последнее время очень плохо спит

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Женщина с косой".

"Наш источник в Офисе Президента сообщает, что Зеленский устал от междоусобиц, а также интриг внутри Зе команды и Слуг Народа", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Зеленский все еще пытается "гасить" новые конфликты.

"В последнее время президент очень плохо спит", - подчеркивается в тексте сообщения.

Уточним, что во время встречи с Алексеем Гончаруком Зеленский выглядел хуже обычного. Можно заметить, что под глазами у него так называемые "мешки", а вид был немного "помятый".

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил шантажировать президента Владимира Зеленского.

Такое допущение сделал кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, у Владимира Зеленского накопилось достаточно большое количество вопросов в сфере социально-экономической политики к нынешнему составу Кабинета министров.

И поэтому Алексей Гончарук в сложившейся ситуации решил поднять ставки.

"Именно так можно расценивать заявление об отставке, которое глава правительства написал на имя президента", - отметил он.

Кроме того, эксперт считает такие действия Гончарука шантажом.

"Не исключено, что Гончарук решил банально шантажировать Зеленского. Он прекрасно понимает, что рано или поздно придется уйти в отставку, и принимает решение сыграть на опережение, и перейти в наступление. Премьер-министр заставляет президента публично реагировать на это. Впрочем, как показывает практика, на Зеленского такого рода шантаж не действует", - заявил он.

Напомним, Гончарук подал в отставку: текст судьбоносного заявления.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о последствиях отставки Гончарука: "Зеленскому конец".

Также Politeka писала, что украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование по Гончаруку, появилась петиция.