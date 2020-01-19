В РФ совершенно ничего не поменяется, людей просто обманывают

Президент РФ Владимир Путин сделает все возможное, чтобы сохранить власть после 2024 года

Издание Financial Times сделало прогноз о том, как президент РФ Владимир Путин попытается сохранить свою власть. Свои сценарии в частности озвучили приближенные к Кремлю источники, а также политологи и аналитики.

Эксперты предположили, что помимо премьерства, Владимир Путин может возглавить Госсовет. После этого Госсовет РФ превратится в орган, диктующий действия правительству.

Кроме того, он может стать лидером правящей партии, чтобы влиять на политику России и контролировать парламент.

Один из собеседников издания отметил, что Путину нужен конкретный механизм власти и рычаги, которые он мог бы использовать. Он также может без всякого риска запустить гонки тараканов среди соперников.

Другой руководитель одной из крупных российских компаний выразил мнение, что Путин четко расчистил игровое поле для определения будущей модели власти. Теперь у президента РФ не только полно времени для подготовки, но и ни одного явного потенциального преемника.

В то же самое время, Глеб Павловский считает, что теперь, когда в РФ изменился премьер-министр, совершенно ничего не поменяется. По его мнению, даже, если новый российский премьер Михаил Мишустин станет преемником Путина, то только технической фигурой. Ведь на самом деле власть у Кремля, силовых структур и приближенных Путина

Мнение Павловского поддержала политолог Екатерина Шульман. По ее словам, это лишь попытка притвориться, что в РФ происходят изменения, но на самом деле ничего не происходит.

Также аналитики отметили, что и бывшему премьеру Дмитрию Медведеву сейчас выгодно отсидеться – "пока кто-то энергично занимается непопулярными вещами".

"Хотя его назначение заместителем председателя Совета безопасности не было повышением, оно позволяет ему сохранить политическое будущее", – говорят источники издания, которые являются близкими к Кремлю.



