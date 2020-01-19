В сети разразился скандал из-за того, что в Великобритании приравняли украинский тризуб к террористической символике

Как сообщает Politeka, на это обратил внимание пользователь "Позывной Колим".

"Друзья, что за ерунда? В Великобритании тризуб включили в перечень экстремистских символов", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что речь идет о том, что антитеррористическая полиция Британии разослала в медицинские учреждения и школы документ с перечнем символов террористов и экстремистов. Среди них есть символика украинского тризуба и отряда полка "Азов". Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

"это жесть! Просто издевательство", "да, друзей у нас точно меньше стало", "боже, жесть просто!", "может это про организацию какую-то?", "теперь Украина имеет право включить Британский герб в перечень фашистских и террористических символов", - пишут они.

Как сообщалось ранее,польский пограничник оштрафовал украинскую семейную пару за наклейку с трезубцем на их автомобиле.

Пограничник требовал у супругов с Добромиля, которые теперь живет во французском Бордо, снять наклейку с трезубцем с их автомобиля. Украинцы отказались и в результате были штрафовани на 100 злотых (650 грн).

Инцидент произошел на пункте пропуска через границу Смильниця-Кросценко еще 25 ноября, однако известно об этом стало из публикации в львовской газете.

Напомним, украинский десант показал высший пилотаж.

Как сообщала Politeka, сверхтяжелый груз на Марс доставят парашютом.

Также Politeka писала про самые интересные факты о первой столице Украины.