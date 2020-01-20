Президент Владимир Зеленский откровенно рассказал об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом он сказал в комментарии изданию The Times of Israel.

Зеленский уверяет, что отношения находятся на начальном этапе, однако глава Кремля понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

"Я не знаю, о чем он (Путин - ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что с Путиным у него начался диалог: было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в Нормандском формате.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел в некоторым „чувствительным“ решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленных — крупнейший подобный обмен", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продвигался более быстрыми темпами, но этому препятствуют "очень сложные вопросы", которые необходимо решить.

"Я вижу прогресс, поскольку количество перестрелок значительно сократилось. Но они все еще имеют место", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет давить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, что может привести к гражданской войне на территории нашей страны.

В частности, президент РФ Владимир Путин будет "уговаривать" главу Украины признать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР".

Путин применяет некую стратегию, которая направлена на дестабилизацию Зеленского. Глава Кремля только изображает, что сочувствует Зеленскому из-за сложной ситуации в стране.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".