Экс-нардепу и скандальному застройщику Максиму Микитасю, близкому к экс-президенту Петру Порошенко и мэру Киева Виталию Кличко, не дали покинуть пределы Украины

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал PavlovskyNews, киевского бизнесмена задержали 20 января в аэропорту. Микитась собирался рвануть в Лондон, но ему не дали пограничники.

"Как сообщает источник в пограничной службе, Микитася на короткое время задержали, а потом отпустили", - говорится в Телеграм-канале.

Отметим, НАБУ подозревает Микитася в махинациях. По данным правоохранителей, он организовал коррупционную схему, через которую пытался завладеть имуществом Нацгвардии. Также имеет тесные связи с киевской мэрией, регулярно получая подряды на строительные работы. В конце прошлого года Микитася арестовали, однако ему удалось выйти под залог 80 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, по результатам исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря 2019 года, жители столицы назвали тех, кто по их мнению, виновен в громком скандале с "Укрбудом". В частности, 24,2% респондентов назвали бывшего главу компании Микитася, и 21,8% считают, что в ситуации виновна столичная власть во главе с Кличко.

«Потуги Микитася привели к блокировке работы Укрбуда, который только начал восстанавливать активность на стройплощадках, инвесторы не захотели продолжать финансирования в конфликтной ситуации. И сейчас "благодаря" Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг Укрбуда ситуация патовая", - прокомментировал нынешний глава "Укрбуда" Олег Майборода.

Также мы писали, общественный активист и блогер Сергей Бригадир вместе с инженером Виктором Петриком проинспектировали готовность Шулявскоого путепровода перед тем, как его испытал Кличко и пришли к неутешительным выводам. В частности, поговорили о том, что друг Кличко Микитась увеличил стоимость развязки с 400 миллионов гривен до двух миллиардов.

Напомним, «Укрбуд» нардепа Максима Микитася может оказаться пирамидой: воровство под прикрытием мандата.

Как сообщала Politeka, Госбюро расследований раскрыло схему незаконного захвата земельных участков «Укрбудом» Мыкытася.

Также Politeka писала, что назван лоббист застройщиков из ближайшего окружения Кличко.