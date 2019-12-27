Виновными в громком скандале с «Укрбодом» киевляне считают бывшего главу компании Максима Микитася и мэра столицы Виталия Кличко

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря 2019 года.

На вопрос «Кто, по вашему мнению, в первую очередь виновен в ситуации, которая возникла со строительной компанией «Укрбуд»?» 24,2% респондентов назвали Микитася. И 21,8% считают, что в ситуации виновна столичная власть во главе с мэром Виталием Кличко

Отметим, в ходе исследования опрошено 1000 респондентов в возрасте 18+. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Напомним, ранее директор компании "Укрбуд Девелопмент", которая сейчас отвечает за строительство жилых комплексов «Укрбуда», заявил, что Микитась "с самого начала путал оборотные средства с прибылью".

«Потуги Микитася привели к блокировке работы Укрбуда, который только начал восстанавливать активность на стройплощадках, инвесторы не захотели продолжать финансирования в конфликтной ситуации. И сейчас "благодаря" Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг Укрбуда ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента», - резюмировал Майборода.

Максим Микитась

Директор "Укрбуд Девелопмент" также прокомментировал интервью Микитася, которое тот дал накануне одному и телеканалов и в котором обвинил в проблемах компании ее руководство.

«Нам тоже есть что вынести в публичную плоскость, но не голословно, а с документами о шикарной жизни Микитася, его активах и скелетах в шкафу. Но вместо копания в грязном белье мы предпочитаем работать. Работать, чтобы все наши клиенты получили свои квартиры», - подчеркнул Майборода.

Он упомянул дом Микитася на Осокорках за 160 миллионов гривен и другую недвижимость еще на 500 миллионов, Lamborghini Urus стоимостью 700 тысяч долларов, бронированный "Майбах" за 600 тысяч, Aston Martin за 300 тысяч.

«Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд гривен было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков ничего не принесли», - резюмировал директор "Укрбуд Девелопмент".

Напомним, «Укрбуд» нардепа Максима Микитася может оказаться пирамидой: воровство под прикрытием мандата.

Как сообщала Politeka, Госбюро расследований раскрыло схему незаконного захвата земельных участков «Укрбудом» Мыкытася.

Также Politeka писала, что назван лоббист застройщиков из ближайшего окружения Кличко.