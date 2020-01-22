Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе и назвал главную задачу Украины на ближайшее время

Вечером в среду, 22 января, президент Украины обратился с заявлением к участникам ежегодного Всемирного экономического форума (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В ходе своего выступления он заявил, что Украина поставила перед собой крайне амбициозную задачу стать лидером Восточной и Центральной Европы.

«Какой по вашему мнению есть задача страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы», - заявил президент.

В связи с этим он обратился к присутствующим с призывом «стать акционером успеха новой Украины». Зеленский отметил, что мировая экономика вновь оказалась на грани глобального кризиса, и в этих условиях ей необходимо «экономическое чудо».

«Украина - это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина… Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены», - добавил президент.

Кроме того, в своем выступлении Зеленский поднял тему войны на Донбассе и участия в ней России. Так, президент заявил, что в сегодняшних условиях Киеву мало «всемирной обеспокоенности». Он уверен, что союзники нашей страны и международные организации делают недостаточно для прекращения боевых действий.

«Шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россия аннексировала часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые должны его защищать. Мир объединился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли этого украинцам?... Достаточно ли украинцам всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что полного прекращения огня на Донбассе добиться так и не удалось. В то же время президент отметил, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится уже завтра.

Отметим, что накануне выступления украинского президента в Давосе произошел серьезный переполох. Так, 20 января швейцарские спецслужбы предотвратили покушение на генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера - которого называют "личным врагом Путина".

По словам Браудера, швейцарцы задержали двух российских шпионов, которые притворялись сантехниками. Каково было удивление, когда те, поняв что их рассекретили, предъявили дипломатические паспорта и покинули страну.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос. Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 22. Januar 2020

Напомним, Зеленский в день трагедии покинул Украину.

Как сообщала Politeka, покушение на личного врага Путина: в Давосе паника перед приездом Зеленского.

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