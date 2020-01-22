Сегодня, 22 января, годовщина расстрела Героев Небесной сотни - активистов Евромайдана Сергея Нигояна и Михаила Жизневского

По этому поводу состоялось возложение цветов от президента Украины к местам гибели Героев Украины на улице Грушевского в Киеве.

Также в День соборности Украины с целью чествования памяти героев Революции Достоинства корзина цветов от Главы государства была установлена к памятному кресту на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"Сергей Нигоян, сын мой, молюсь и плачу по тебе. Благодарная Украина", - гласит надпись на памятнике.

После этого Владимир Зеленский отправился в швейцарский город Давос с визитом, во время которого он примет участие в Международном экономическом форуме в качестве спикера. Согласно программе форума, выступление начнется в 17:15 по Киеву и продлится полчаса.

Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций, в частности с главой МВФ.

После Давоса Зеленский отправится в Израиль, где состоится Всемирный форум Холокоста.

Как сообщает главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов в телеграмм, в Израиле Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, который также приедет на форум. Подтверждения этой информации нет, официально встреча не анонсировалась.

Ранее сообщалось, что 17 депутатов от "Слуги народа" собирались в Давос, чтобы составить компанию президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку.

В частности, стало известно, что в Швейцарию отправились глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.

Как сообщала Politeka, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.

Также Politeka писала, что состояние Зеленского резко ухудшилось, последние фото говорят сами за себя.