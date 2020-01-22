Зарплата президента Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен, а спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 37 тысяч гривен

Заработная плата Владимира Зеленского за прошлый год составила 208 тысяч гривен, а руководителя Офиса президента Андрея Богдана - 218 тысяч гривен. Об этом сообщают "Украинские Новости".

"За период с 20 мая (дня инаугурации) по 31 декабря 2019 года общая сумма начисленной заработной платы Президента Украины Зеленского В. А. составляет 208 727 гривен", - говорится в сообщении.

Из этой суммы уплачены налоги и сборы в виде почти 41 тысяча гривен. "Чистыми" Зеленский получил 168 тысяч гривен. С июня президенту начисляли 28 тысяч гривен, это чистый оклад без премий и надбавок. После уплаты всех налогов оставалось 22,5 тысячи гривен.

Зеленский не получил также "тринадцатую зарплату".

Зарплата Разумкова в декабре составила 37 тысяч гривен. Также ему начислили почти 77 тысяч за депутатские полномочия (за декабрь и ноябрь).

Первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук получил 54,1 тысячу гривен. Заместитель Елена Кондратюк - 34,6 тысяч гривен. Им всем начислили по 77 тысяч гривен на депутатские полномочия за декабрь и ноябрь.

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Александр Заребин рассказал, почему Алексея Гончарука и министров Украины не устраивают их зарплаты.

Политический аналитик, первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (2015-2017) Александр Харебин рассказал, что думает по поводу зарплат министров, топ-менеджеров и наблюдательных советов.

«Зарплаты министра, замминистра и главы госкорпорации – это немножко разные вещи. Министр и его заместители являются политическими фигурами, и они идут не зарабатывать, а выполнять программу партии. Политик, идущий на должность министра, должен понимать масштаб своих потребностей, удовлетворяет ли его уровень жизни и зарплаты, который зарплата министра не обеспечат, потому что переход их бизнеса в политику – крайне сложная процедура», – уверен Харебин.

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