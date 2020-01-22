Некоторое время назад на правительственном сайте опубликовали новость о том, что генпрокурору и его ближайшему окружению повысят зарплаты

В частности, Руслан Рябошапка будет получать 93 тысячи гривен, его первый заместитель - 89,3 тыс. грн, другой заместитель - 86,4 тыс. грн, начальник департамента 40,3 тыс. грн, начальник управления - 38,6 тыс. грн и начальник самостоятельного отдела - 36,8 тыс. грн, пишет Рoliteka.net.

Кроме того, бывший министр соцполитики Павел Розенко из собственных источников узнал, что зарплаты увеличили в 3,5-5 раз всем министрам.

Нардепов ожидает увеличение зарплаты в 2,5 раз, таким образом избранники будут получать более 100 тысяч гривен.

Пользователи сети активно стали обсуждать новости о повышении зарплат топ-чиновникам.

В интернете даже появилась фотожаба, на которой изображен президент Владимир Зеленский в компании топ-чиновников в образах Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого из фильма "Кавказская пленница".

"- 500.000 тыщ. - Каждому!", - говорится в подписи.

"Конец эпохи бедности! Работники Министерства культуры Украины в конце года получили немалые премии - 100-400 тыс. грн Руководитель Укрпочты имеет зарплату 2 млн.грн. на месяц", - написал один из пользователей сети, комментируя фотожабу.

Также запись Розенко о повышении зарплат нардепам собрала море негодование. За несколько дней пост оценили более 600 человек, которые также прокомментировали новость.

"Надо уменьшить количество депутатов", "Сразу видно что патриоты! Ненасытные!", ""А где такой рост зарплат и пенсий ???", "Так нагло еще никто не врал", ""Развели", или "сделали" учителей, как лохов, простите", "Что-то маловато подняли" слугам народа", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2020 году надбавки в размере 10% для сотрудников сферы образования стали обязательными. Эти деньги получают, в частности, классные руководители и заведующие кабинетами.

За проверку терадей учителя получают надбавку в 20%. Также дополнительную сумму в размере 10% получают учителя, которые проработали более трех лет, свыше 10 лет - 20%, а 20 лет - 30%.

Напомним, украинцам повысят зарплаты в 2020 году: кто и сколько будет получать.

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