Алексей Гончарук нарушил формат форума в Давосе, устроив закрытый ужин в Украинском доме

В среду, 22 января, украинская делегация прибыла на Всемирный экономический форум в Давосе. Там уже успели выступить как президент, так и премьер-министр Украины. Уже после своих выступлений политики посетили Украинский дом в Давосе. Однако, судя по всему, делали они это по отдельности.

Сначала в Украинском доме отметился Зеленский, который рассказал о том, как важен Всемирный экономический форум для нашей страны, а также посмотрел видеоролик, авторы которого призвали инвестировать в украинскую экономику.

Позже в Украинский дом прибыл Гончарук, который решил изменить формат общения с присутствующими. Как стало известно, премьер пришел со своей охраной и сформировал «правильную» украинскую делегацию, заставив остальных покинуть помещение. С оставшимися Гончарук провел закрытый ужин.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил украинский журналист и блогер Макс Назаров, поделившись соответствующими кадрами. Он подчеркнул, что в Давосе все панели носят открытый характер и не предусматривают никаких закрытых ужинов.

«Говорят, что Гончарук встречается с инвесторами. Вопрос, почему с инвесторами все, и даже президент Польши Дуда, встречаются на открытых встречах, а наш красавец нет? Как вы поняли, шифруется», - добавил блогер.

Ранее мы сообщали, что представители украинского парламента отправились на бизнес-форум в швейцарский Давос. В сети подсчитали, что перелет в Давос и обратно обойдется одному депутату от «Слуги народа» в 24 тысячи гривен на самолетах МАУ. Проживание в отеле одного человека в среднем выйдет 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине 4723 гривны. Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны. Один депутат потратит в среднем примерно за два дня 30 тысяч или 6 минимальных зарплат или 15 прожиточных минимумов. Если умножить эти цифры на 20, то выйдет 120 минимальных зарплат или 300 прожиточных минимумов (расчеты примерные).

Напомним, зарплаты в Кабмине Гончарука: украинцам раскрыли печальную правду, "не заслуживают тех денег".

Как сообщала Politeka, фантастические богатства Гончарука поражают, чтобы все так жили.

Также Politeka писала, что Гончарук потянул рейтинг Зеленского на дно: Пальчевский раскрыл главную ошибку президента.