Известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский обсудил поступок президента Владимира Зеленского, который решил не увольнять премьера Украины Алексея Гончарука

В программе "Большой вечер" с Валисием Головановым, которая выходит на телеканале "НьюзВан", Андрей Пальчевский поговорил о последних событиях в Украине. В первую очередь это касалось рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, а также его ошибке, которую он совершил, когда оставил Гончарука на должности премьера. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Телеведущий уверен, что теперь все, кто против президента, думают, что “соросята” могут выкручивать руки. Очень легко перевели тему со скандала с зарплатами на новый скандал.

"Поступил ли правильно президент? Это большая ошибка, которую он сделал, потому что он обменял свой рейтинг на живучесть этого правительства. Все, кто против президента, подхватили идею, что Гончарук и "соросята" могут "выкручивать руки" президенту... Меня смутило то, как ловко перевели тему со скандала с зарплатами", - отметил бизнесмен.

Бизнесмен уверен, что рейтинг Гончарука напрямую влияет на рейтинг Зеленского. Но президент взял этот тяжелый груз на себя. Теперь президенту предстоит ответить за это действие и рейтинг может очень сильно пострадать.

"Метафизика фарта работает на президента Зеленского. Если он не использует этот фарт до конца, то ошибка будет его и ответственность его. На прошлой неделе он допустил крупнейшую политическую ошибку. Я считаю, что президент его (Гончарука) должен был даже "поцеловать", "перекрести и под лед пусти" — есть такая пословица. Это из этой серии, потому что он взял этот груз ответственности на себя", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский прокомментировал продажу компании ПАО "Центрэнерго".

Пальчевский жестко прошелся по "Слугам народа" в своем видео, которым поделился в соцсети Фейсбук.

"Почитал новости... мальчики-колокольчики, они же мальчики-"коломойчики" аккуратненько собираются продать "Центрэнерго" - плюс будет продажа земли - плюс скоро продавать будет нечего... гривна уже падает, настроение в обществе уже изменились. Пора кому-то надевать каску...".

Напомним, Пальчевский рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент

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