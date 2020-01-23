Определены фавориты гонки за должность мэра Киева

Об этом свидетельствуют результаты опроса об электоральных предпочтениях жителей столицы.

Так, действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал 30,9 процентов голосов, на втором месте оказался телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, которого на сегодня поддерживают 19,7 процентов жителей Киева. Остальные вероятные кандидаты отстают с большим отрывом.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим рейтингом, обнародованным в конце 2019 года, изменилась узнаваемость возможных кандидатов. К примеру, у Пальчевского этот показатель вырос с 63 до 64,2 процентов. Тогда как у его главного соперника действующего мэра наблюдается снижение узнаваемости - с 96 до 94 процентов. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась.

Рост узнаваемости Пальчевского может быть связан с его деятельностью в сети. В частности так считает эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов, прокомментировавший результаты рейтинга. Как известно, Пальчевский активно записывает видео, в которых высказывает свою точку зрения по всем актуальным процессам и событиям Украины. Кроме того, он частый гость политических программ.

"Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах... Он медийно очень активный", - отметил Спиридонов.

Напомним, с ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

Отметим, согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему “1” и “2” по пятибалльной шкале. Спиридонов отметил, что Кличко считают “твердым двоечником”. Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике.

Так, полный рейтинг кандидатов без учета партии выглядит следующим образом:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

С учетом партийной поддержки:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Стоит отметить, что чуть более 20 процентов опрошенных пока не смогли ответить на вопрос, кого они видят мэром. Социологическое исследование проводила ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 8 по 11 января в Киеве.

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