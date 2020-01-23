"Время у нас есть"

В «Слуге народа» отказались от идеи проведения досрочных местных выборов

О таком решении партии объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время своего визита в Одессу, сообщает «Думская».

Он сообщил, что местные выборы пройдут в предусмотренный законом срок – 31 октября 2020 года. Разумков добавил, что до этой даты правительство рассчитывает закончить реформу децентрализации, тем самым предоставив чиновникам на местах больше простора для действий.

«Время у нас есть, поэтому, думаю, мы успеем», - заявил спикер Рады.

Отметим, что ранее с датой местных выборов связывали еще одно важное для страны событие – возможную отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Такой прогноз сделал украинский политолог Кирилл Молчанов.

По мнению Молчанова, отставка произойдет не сейчас, а ближе к осени, скорее всего - непосредственно перед местными выборами. Политолог объяснил, что сперва этот Кабмин должен протащить на себе все непопулярные вещи.

Эксперт отмечает, что Гончарука сначала обвинят во всех недоработках правительства Украины, а после уж точно отправят в отставку. В то же самое время должен закончиться годичный иммунитет, начавший действовать после одобрения парламентом программы действий правительства.

«Пока же Гончарук будет накапливать на себе весь негатив, будучи своего рода «зиц-председателем» По логике, Владимир Зеленский в конечном итоге повесит на нынешнего премьер-министра все плохое, сделав его «козлом отпущения»», - выразил свое мнение политолог.

Ко всему прочему, эксперт напомнил, что Украину ждут запуск рынка земли, принятие новой редакции Трудового кодекса, большая приватизация. Он также не исключает, что в Украине может увеличиться пенсионный возраст или изменения в налоговой системе, которые не придут по душе украинцам.

«Вот этот весь негатив и повесят на Гончарука, после чего правительство обвинят во всех проблемах, и отправят в отставку», - резюмировал Молчанов.

Напомним, Гончарук уйдет в отставку, названы сроки: "Сперва Кабмин должен...".

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