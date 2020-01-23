Председатель парламентской фракции “Слуга Народа” Давид Арахамия в интервью “Украинской правде” рассказал, как “слуги” собираются идти на местные выборы

Давид Арахамия прокомментировал вероятность того, что действующий состав Верховной Рады не досидит до конца каденции. Ранее он утверждал, что такая вероятность достигает 70%.

“Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся”, - утверждает лидер “слуг”.

Также Арахамия прокомментировал подготовку партии “Слуга народа” к местным выборам. По его словам, “слуги” еще не определились, какую именно стратегию выбрать из-за большого количества заинтересованных сторон.

“Есть наша партия, есть местные элиты, которые имеют свои планы, и нам это все надо совместить. Или наоборот не совмещать”, - отметил Арахамия.

Он добавил, что до конца февраля в партии будут иметь стратегию “с ответственными лицами, которые будут разворачивать эту партийную систему по Украине”. При этом в медийном плане ожидается “перезагрузка” там смена месседжей.

“Нас сейчас упрекают, говорят: "У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе – ямы на дорогах". А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока”, - рассказал политик.

Также Арахамия признался, что про выборы на оккупированных территориях говорить рано из-за безопасности не выполнены обязательства.

Предоставляем также, что Арахамия признал, что в фракции “Слуга народа” является группа влияния, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, в группу входят до 15 нардепов, что составляет менее 10% состава фракции. Впрочем, если группа окажется большей, в “слуг народа” является методология борьбы с “бунтом”.

Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.

Как сообщала Politeka, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.

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