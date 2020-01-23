Гончарук будет накапливать на себе весь негатив, будучи своего рода «зиц-председателем»

Правительство Алексея Гончарука, равно как и самого премьера, обязательно отправят в отставку

Такой прогноз сделал украинский политолог Кирилл Молчанов в издании ГолосUA.

По мнению Молчанова, отставка произойдет не сейчас, а ближе к осени, скорее всего - непосредственно перед местными выборами. Политолог объяснил, что сперва этот Кабмин должен протащить на себе все непопулярные вещи.

Эксперт отмечает, что Гончарука сначала обвинят во всех недоработках правительства Украины, а после уж точно отправят в отставку. В то же самое время должен закончиться годичный иммунитет, начавший действовать после одобрения парламентом программы действий правительства.

«Пока же Гончарук будет накапливать на себе весь негатив, будучи своего рода «зиц-председателем» По логике, Владимир Зеленский в конечном итоге повесит на нынешнего премьер-министра все плохое, сделав его «козлом отпущения»», - выразил свое мнение политолог.

Ко всему прочему, эксперт напомнил, что Украину ждут запуск рынка земли, принятие новой редакции Трудового кодекса, большая приватизация. Он также не исключает, что в Украине может увеличиться пенсионный возраст или изменения в налоговой системе, которые не придут по душе украинцам.

«Вот этот весь негатив и повесят на Гончарука, после чего правительство обвинят во всех проблемах, и отправят в отставку», - резюмировал Молчанов.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.