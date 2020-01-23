В сети появилось видео со скандальным нардепом Ильей Кивой, который атакует неизвестного прохожего

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» за время работы нового созыва Верховной Рады неоднократно становился героем громких скандалов. Последний из них разгорелся после того, как Кива напал на ветерана АТО в одном из киевских ресторанов.

На фоне этого инцидента в сети всплыло архивное видео, на котором депутат атакует неизвестного мужчину. Как сообщает Politeka, ролик был опубликован в Instagram Dtp.kiev.ua (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах Кива приближается к мужчине, который снимает его на видео, и интересуется, хочет ли тот нарваться на конфликт с депутатом, чтобы продемонстрировать свою храбрость. На это автор видео отвечает, что он «пиарится». В этот момент Кива подходит вплотную к нему и наносит удар. При этом непонятно, досталось ли и самому автору видео, либо только его камере.

Затем, услышав, что видео транслируется в Фейсбук, Кива уходит со словами: «Я сделаю вас известным».

При этом не уточняется, когда именно было снято видео. Тем не менее украинцы активно обсуждают ролик в социальных сетях.

«Это недопустимое поведение для чиновника. Тут только гнать его в три шеи из ВР и что бы отвечал по закону», «100 пудов ему ничего не будет за это», «Он просто наклонился попросить человека вести себя культурно», «А чего он ходит как то странно, как на каблуках. Или не успел в комнату раздумий?», «ну так там 89% таких. Люди другого ранга и для них мы просто серая масса», «Кива по жизни как сказочный герой», - пишут люди.

Напомним, 22 января Илья Кива напал на ветерана АТО в одном из ресторанов Киева. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, Кива начал провоцировать одного из посетителей ресторана, а затем подошел к нему и попытался ударить головой, однако получил от мужчины удар по лицу.

Как стало известно, посетителем оказался ветеран АТО Михаил Майнман. После конфликта с нардепом на него набросились охранники Кивы, в то время как сам депутат спокойно продолжил обедать.

Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".

Как сообщала Politeka, нардеп Кива отделался от наказания, гремит скандал: "Лежал в психбольнице...".

Также Politeka писала, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть.