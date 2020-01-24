Александр Лукашенко жестко высказался о причинах конфликта с Россией из-за поставок нефти и газа

Как сообщает Politeka, во время своего визита на завод 24 января президент Беларуси прокомментировал ситуацию с поставками нефти и газа, в которой оказалась его страна из-за России. Видео с его эмоциональным заявлением опубликовал в своем Твиттер кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми», - возмутился Лукашенко.

Президент вспомнил о том, что у Беларуси есть свои интересы, а также возможность зарабатывать на собственном экспорте.

«У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это не стоило… У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком «порядочные» стали», - заявил Лукашенко.

В сети принялись активно обсуждать его слова.

«Последний союзник России уплывает на запад. Это, несомненно, геопобеда!», «Начали готовить общественное мнение к уходу Батьки? Не удивлюсь, что РБ ждет майдан в скором времени», «Батька злой, как так-то Россия не идет как всегда на уступки. Шо такэ», «Вот жеж его понесло!», «ну наконец то понял», «Пора заставить Россию платить по счетам», - пишут люди.

Отметим, что с 1 января 2020 года Беларусь перестала получать российскую нефть «со скидкой» и теперь активно ищет ей замену.

Лукашенко: Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

Напомним, Лукашенко перешел к шантажу Путина, президенту РФ не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко готовит мощный удар по России, Путин доигрался.

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