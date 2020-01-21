Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует снизить зависимость от российской нефти.

Такое заявление он сделал во время совещания, которое касалось вопросов нефтепродуктов. По словам Лукашенко, он хочет диверсифицировать поставки нефти, чтобы не зависеть от России. Глава государства признал, что на данный момент альтернативы российской нефти нет, но он хочет, чтобы замену ей нашли.

«Как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в РФ. 30% мы должны с Балтики завозить и 30% через Украину – проверенный уже путь», - объяснил Лукашенко.

Он также заметил, что было бы неплохо поставлять нефть из Казахстана, если Россия будет согласна.

«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», - подчеркнул президент.

Чтобы выполнить план Лукашенко поручил закупить любую нефть по мировым ценам. Это может быть азербайджанская, саудовская или норвежская нефть. Ее доставят на белорусские заводы, где переработают и получат нефтепродукты, которые потом будут продавать.

Отметим, что это не первый выпад Лукашенко в сторону Российской Федерации. За последние несколько лет он уже несколько раз публично заявлял о необходимости становиться более независимыми от России.

Как известно, в последнее время Беларусь активно развивает сотрудничество с западными партнерами, включая США. Это, безусловно, вызывает обеспокоенность России, но Лукашенко не собирается отказываться от выгодного сотрудничества ни с одной из сторон. По словам белорусского президента, он никогда не будет выбирать между Западом и Востоком.

Напомним, что Лукашенко нанес мощный удар по Путину, конкуренты РФ потирают руки.

Как сообщала Politeka, Путина высмеяли за нежелание "смывать грехи".

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