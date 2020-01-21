Александр Лукашенко нашел способ, как избежать закупок нефти в Российской Федерации

Стало известно, что Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup. Как известно эта компания является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик товара. Об этом сообщили журналисты издания Интерфакс.

Так, оказалось, что "Белорусская нефтяная компания" купила 80 тыс. тонн сырья, которое должно прибыть в литовский порт Клайпеда.

Представители концерна "Белнефтехим" (один из крупнейших промышленных комплексов Беларуси прим. ред.) заявили, что сделка была заключена "Белорусской нефтяной компанией". Именно "Белорусская нефтяная компания" является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт нефтепродуктов страны.

Напомним, что накануне Нового года Минск не смог договориться с нефтяными компаниями РФ об условиях поставки нефти на 2020 год. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко дал распоряжение, чтобы в ближайшие дни начался импорт нефти от других поставщиков.

Также ранее сообщалось, что в Российской Федерации на сегодняшний день есть множество инструментов с помощью которых будет оказано давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей для одного из российских СМИ. Эксперт считает, что вопрос, который касается объединения Москвы и Минска никогда не будет закрыт.

Напомним, Путин приступил к ликвидации главного конкурента: "начали выкручивать...".

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Лукашенко, судьба Беларуси предрешена.

Также Politeka писала, что Путин отомстил Лукашенко за упрямство: "Следующий шаг - выход из...".