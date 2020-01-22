Президент Беларуси Александр Лукашенко оказывает психологическое давление на президента РФ Владимира Путина
Об этом написал российский журналист Леонид Радзиховский в блоге для издания Обозреватель.
Он также обратил внимание на то, что последние радикальные решения, которые сделал Лукашенко преследуют лишь две цели. Одна из них состоит в том, чтобы создать образ настоящего врага в лице России.
Радзиховский считает, что действия Лукашенко нельзя связать с опасениями из-за поглошение Беларуси РФ, ведь пока для этого нет оснований. В первую очередь, поглощение не смогут спокойно принять россияне, что существенно снизит рейтинг Путина.
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"Это безумие, чистое безумие для российского руководства. Самоубийство", – отметил журналист.
Во-вторых, поглощение было бы самоубийством для внешней политики, ведь это принесло бы России новые санкции от Европы и окончательный разрыв отношений с ней.
Есть и третий показательный нюанс, ведь после конституционной реформы в России Владимир Путин не рассматривает идею создания союзного государства с Беларусью как способ продления своего пребывания во власти. Путин создал под себя Госсовет, который никак не связан с Беларусью.
Таким образом, по его мнению, последние действия Лукашенко преследуют две цели. Первая – предвыборная риторика и формирование образа врага с целью сплочения народа вокруг нынешнего лидера.
"У тебя выбор, Володя: или ты мне по-прежнему задаром нефть и газ отдаешь, или пошел ты к чертовой матери со своими союзами. Я тебя объявляю злейшим врагом Беларуси, оккупантом, захватчиком", – предположил журналист, назвав вторую цель, которую преследует Лукашенко.
Напомним, что Лукашенко нанес мощный удар по Путину, конкуренты РФ потирают руки.
Как сообщала Politeka, Путина высмеяли за нежелание "смывать грехи".
Также Politeka писала, что Лукашенко пошел против Путина, причастны Польша и Украина.