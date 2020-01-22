Президент Беларуси Александр Лукашенко оказывает психологическое давление на президента РФ Владимира Путина

Об этом написал российский журналист Леонид Радзиховский в блоге для издания Обозреватель.

Он также обратил внимание на то, что последние радикальные решения, которые сделал Лукашенко преследуют лишь две цели. Одна из них состоит в том, чтобы создать образ настоящего врага в лице России.

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Радзиховский считает, что действия Лукашенко нельзя связать с опасениями из-за поглошение Беларуси РФ, ведь пока для этого нет оснований. В первую очередь, поглощение не смогут спокойно принять россияне, что существенно снизит рейтинг Путина.

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"Это безумие, чистое безумие для российского руководства. Самоубийство", – отметил журналист.

Во-вторых, поглощение было бы самоубийством для внешней политики, ведь это принесло бы России новые санкции от Европы и окончательный разрыв отношений с ней.

Владимир Путин, Александр Лукашенко

Есть и третий показательный нюанс, ведь после конституционной реформы в России Владимир Путин не рассматривает идею создания союзного государства с Беларусью как способ продления своего пребывания во власти. Путин создал под себя Госсовет, который никак не связан с Беларусью.

Таким образом, по его мнению, последние действия Лукашенко преследуют две цели. Первая – предвыборная риторика и формирование образа врага с целью сплочения народа вокруг нынешнего лидера.

Александр Лукашенко

"У тебя выбор, Володя: или ты мне по-прежнему задаром нефть и газ отдаешь, или пошел ты к чертовой матери со своими союзами. Я тебя объявляю злейшим врагом Беларуси, оккупантом, захватчиком", – предположил журналист, назвав вторую цель, которую преследует Лукашенко.