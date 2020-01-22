Во-вторых, поглощение было бы самоубийством для внешней политики, ведь это принесло бы России новые санкции от Европы и окончательный разрыв отношений с ней.

Есть и третий показательный нюанс, ведь после конституционной реформы в России Владимир Путин не рассматривает идею создания союзного государства с Беларусью как способ продления своего пребывания во власти. Путин создал под себя Госсовет, который никак не связан с Беларусью.

Таким образом, по его мнению, последние действия Лукашенко преследуют две цели. Первая – предвыборная риторика и формирование образа врага с целью сплочения народа вокруг нынешнего лидера.

"У тебя выбор, Володя: или ты мне по-прежнему задаром нефть и газ отдаешь, или пошел ты к чертовой матери со своими союзами. Я тебя объявляю злейшим врагом Беларуси, оккупантом, захватчиком", – предположил журналист, назвав вторую цель, которую преследует Лукашенко.